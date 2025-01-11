СКА впервые с 2021 года проиграл «Динамо» в Москве

Петербургский клуб вел 3:1, пропустил три шайбы подряд, сравнял в концовке, но на последней минуте победу «Динамо» принес Никита Гусев

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Петербургский СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Римашевский (третья минута), Дмитрий Рашевский (16), Максим Джиошвили (30), Макс Комтуа (36) и Никита Гусев (60). У проигравших отличились Павел Акользин (5), Захар Бардаков (5) и Александр Никишин (8, 57).

Ранее в нынешнем сезоне «Динамо» обыгрывало СКА со счетом 4:2.

Кроме того, «Динамо» прервало восьмиматчевую серию домашних поражений от СКА (с января 2021 года).

«Динамо», выигравшее четвертый раз подряд, набрало 57 очков в 44 матчах и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 очками в 43 встречах расположился на шестой строчке.

В следующем матче «Динамо» 14 января примет череповецкую «Северсталь», СКА днем ранее в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Другие результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3;

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 5:4 ОТ;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:6.