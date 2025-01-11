«Металлург» выиграл восьмой подряд матч в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Силантьев (20-я минута), Алексей Маклюков (21-я), Игорь Гераськин (22-я), Даниил Вовченко (42-я) и Роман Канцеров (49-я). У проигравших отличились Григорий Дронов (29-я), Чарльз Робинсон (35-я) и Виталий Кравцов (59-я).
Магнитогорский клуб выиграл восьмой матч подряд.
Ранее в этом сезоне «Металлург» проигрывал «Трактору» со счетом 0:4.
«Трактор» набрал 59 очков в 45 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 56 очками в 44 встречах поднялся на третью строчку.
В следующем матче «Металлург» 13 января примет «Сочи», «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов