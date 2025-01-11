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«Металлург» выиграл восьмой подряд матч в КХЛ

«Металлург» победил «Трактор», выиграв восьмой подряд матч в КХЛ
Магнитогорский клуб обыграл дома челябинский «Трактор», лидера Восточной конференции, со счетом 5:3
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Силантьев (20-я минута), Алексей Маклюков (21-я), Игорь Гераськин (22-я), Даниил Вовченко (42-я) и Роман Канцеров (49-я). У проигравших отличились Григорий Дронов (29-я), Чарльз Робинсон (35-я) и Виталий Кравцов (59-я).

Магнитогорский клуб выиграл восьмой матч подряд.

Ранее в этом сезоне «Металлург» проигрывал «Трактору» со счетом 0:4.

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«Трактор» набрал 59 очков в 45 матчах и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 56 очками в 44 встречах поднялся на третью строчку.

В следующем матче «Металлург» 13 января примет «Сочи», «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

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Иван Витченко Иван Витченко
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