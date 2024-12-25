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Абаскаль заявил, что он создал нынешнюю команду «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что он создал нынешнюю команду
Бывший главный тренер «Спартака» отметил, что его штаб пригласил защитников Олега Рябчука, Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, которые успешно выступают в текущем сезоне
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что он и его тренерский штаб подготовили и создали команду, которая выступает в нынешнем сезоне.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду», — сказал Абаскаль.

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Он отметил, что новым игроком в московском клубе является только полузащитник Эсекьель Барко. Испанский специалист добавил, что даже до появления Барко в «Спартаке» штаб Абаскаля вел переговоры с клубом о приобретении «атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными».

Абаскаль, самый молодой тренер в российской истории «Спартака», возглавлял «красно-белых» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Испанец стал с ним бронзовым призером РПЛ в 2023-м. Клуб с нового сезона возглавляет Деян Станкович.

«Спартак» по итогам первого круга РПЛ 2024/25 набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Абаскаль после ухода из «Спартака» работал в «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.

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Гильермо Абаскаль фото

Гильермо Абаскаль

футбольный тренер, спортсмен
13 апреля 1989 года
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