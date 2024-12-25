Абаскаль заявил, что он создал нынешнюю команду «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» отметил, что его штаб пригласил защитников Олега Рябчука, Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, которые успешно выступают в текущем сезоне

Гильермо Абаскаль (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил «Матч ТВ», что он и его тренерский штаб подготовили и создали команду, которая выступает в нынешнем сезоне.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду», — сказал Абаскаль.

Он отметил, что новым игроком в московском клубе является только полузащитник Эсекьель Барко. Испанский специалист добавил, что даже до появления Барко в «Спартаке» штаб Абаскаля вел переговоры с клубом о приобретении «атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными».

Абаскаль, самый молодой тренер в российской истории «Спартака», возглавлял «красно-белых» с лета 2022 года до апреля 2024-го. Испанец стал с ним бронзовым призером РПЛ в 2023-м. Клуб с нового сезона возглавляет Деян Станкович.

«Спартак» по итогам первого круга РПЛ 2024/25 набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Абаскаль после ухода из «Спартака» работал в «Гранаде» (второй дивизион), но был уволен после шести туров.