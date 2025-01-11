Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на этапе КМ
Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн заняла шестое место уже во втором старте на Кубке мира после возобновления карьеры в 40 лет. Она удачно выступила в скоростном спуске в австрийском Санкт-Антоне.
Вонн уступила 0,58 секунды победительнице — итальянке Федерике Бриньоне.
Второе место заняла швейцарка Малори Блан (+0,07), третье — чешка Эстер Ледецкая (0,18).
В декабре в первом старте на Кубке мира за пять лет Вонн заняла 14-е место в супергиганте в швейцарском Санкт-Морице.
Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом. В прошлом году она перенесла операцию по замене коленного сустава, возобновила тренировки и решила вернуться в большой спорт.
Американка выиграла золото Игр-2010 в скоростном спуске и бронзу в супергиганте. Еще одну бронзу она взяла в Пхёнчхане в скоростном спуске. На ее счету также две победы на чемпионатах мира и четыре — в общем зачете Кубка мира. Вонн является рекордсменкой по числу побед в зачете отдельных дисциплин Кубка мира (16) и конкретно в скоростном спуске (восемь), а также по победам в гонках в супергиганте (28).
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