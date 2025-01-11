Линдси Вонн стала шестой в первом старте КМ в скоростном спуске с 2019 года

Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на этапе КМ

Олимпийская чемпионка Ванкувера в австрийском Санкт-Антоне уступила 0,58 секунды победившей итальянке Федерике Бриньоне. Для Вонн это был второй старт на Кубке мира после возобновления карьеры

Линдси Вонн (Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Ванкувера американская горнолыжница Линдси Вонн заняла шестое место уже во втором старте на Кубке мира после возобновления карьеры в 40 лет. Она удачно выступила в скоростном спуске в австрийском Санкт-Антоне.

Вонн уступила 0,58 секунды победительнице — итальянке Федерике Бриньоне.

Второе место заняла швейцарка Малори Блан (+0,07), третье — чешка Эстер Ледецкая (0,18).

В декабре в первом старте на Кубке мира за пять лет Вонн заняла 14-е место в супергиганте в швейцарском Санкт-Морице.

Вонн завершила карьеру в 2019 году из-за проблем с правым коленом. В прошлом году она перенесла операцию по замене коленного сустава, возобновила тренировки и решила вернуться в большой спорт.

Американка выиграла золото Игр-2010 в скоростном спуске и бронзу в супергиганте. Еще одну бронзу она взяла в Пхёнчхане в скоростном спуске. На ее счету также две победы на чемпионатах мира и четыре — в общем зачете Кубка мира. Вонн является рекордсменкой по числу побед в зачете отдельных дисциплин Кубка мира (16) и конкретно в скоростном спуске (восемь), а также по победам в гонках в супергиганте (28).