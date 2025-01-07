Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенское

Двукратный чемпион Универсиады 2017 года Валерий Гонтарь выступал под флагом Словении с 30 ноября 2024 года

Валерий Гонтарь (в центре) (Фото: Global Look Press)

Российский лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство на словенское, об этом следует из данных на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Спортсмен выступал под флагом Словении с 30 ноября 2024 года. После смены гражданства лыжник провел 13 заездов.

В октябре 2022 года «Чемпионат» писал, что Гонтарь покинул страну и получил гражданство Украины. Также отмечалось, что спортсмен пытался трудоустроиться в Австрии.

31-летний Гонтарь — двукратный чемпион Универсиады 2017 года, также завоевал там два серебра. На этапы Кубка мира в составе сборной России ни разу не отобрался. Последний раз выступал на российских стартах в сезоне 2019/20. В этапах Кубка мира спортсмен не принимал участия.

Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).