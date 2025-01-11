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Турнир UFC с участием Махачева в Лос‑Анджелесе не будет перенесен

Турнир UFC 311 с участием Махачева и Нурмагомедова в Лос‑Анджелесе не перенесут
На турнире UFC 311 обладатель титула чемпиона в легком весе Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном, а чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым
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Ислам Махачев (Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images)

Турнир UFC 311, который пройдет 18 января в Intuit Dome в Инглвуде (округ Лос‑Анджелес), не будет перенесен, несмотря на бушующие лесные пожары в штате Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба Intuit Dome в соцсети Х.

Ранее был перенесен матч НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс», который должен был пройти в ночь на 12 января в Intuit Dome.

На следующей неделе все мероприятия в Intuit Dome будут проходить по расписанию: «Клипперс» 13 января примут «Майами Хит», 15 января — «Бруклин Нетс», а 18 января там состоится турнир UFC 311.

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Спорт
Афиша турнира UFC 311 с участием Ислама Махачева и Армана Царукян, а также&nbsp;Мераба Двалишвилиа и&nbsp;Умара&nbsp;Нурмагомедова

В главных боях турнира обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей. По меньшей мере 11 человек погибли.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Арман Царукян Умар Нурмагомедов Лос-Анджелес лесные пожары
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