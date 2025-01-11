Турнир UFC с участием Махачева в Лос‑Анджелесе не будет перенесен
Турнир UFC 311, который пройдет 18 января в Intuit Dome в Инглвуде (округ Лос‑Анджелес), не будет перенесен, несмотря на бушующие лесные пожары в штате Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба Intuit Dome в соцсети Х.
Ранее был перенесен матч НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Шарлотт Хорнетс», который должен был пройти в ночь на 12 января в Intuit Dome.
На следующей неделе все мероприятия в Intuit Dome будут проходить по расписанию: «Клипперс» 13 января примут «Майами Хит», 15 января — «Бруклин Нетс», а 18 января там состоится турнир UFC 311.
В главных боях турнира обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.
Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января, они стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, в округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации более чем для 100 тыс. жителей. По меньшей мере 11 человек погибли.
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