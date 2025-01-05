Месси не приехал на церемонию вручения медали от Байдена в Белом доме

Одна из высших наград гражданских наград США — Президентская медаль свободы. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заранее уведомил Белый дом, что не сможет присутствовать на мероприятии

Лионель Месси (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не посетил церемонию вручения Президентской медали Свободы, которая прошла 4 января в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получили одну из высших наград страны — Президентскую медаль свободы. Среди спортсменов мероприятие посетил пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон, который получил медаль из рук Байдена.

Месси заранее уведомил Белый дом, что не сможет присутствовать на торжественном мероприятии из-за ранее взятых на себя «обязательств».

«Для меня большая честь быть удостоенным такого признания. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за это. Но к сожалению, у меня есть давнее обязательство, из-за которого я не смогу присутствовать на торжественной церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали: я искренне ценю этот жест», — приводит письмо Месси организаторам Marca.

Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Награду вручают с 1963 года — по выбору действующего президента — тем, кто внес «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США», а также «поддержание мира во всем мире» и общественную и культурную жизнь.

37-летний Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча», провел первый полноценный сезон в составе «Интер Майами». Его команда выиграла регулярный чемпионат MLS, но вылетела в 1/8 финала плей-офф, уступив в трех встречах «Атланте», где играет россиянин Алексей Миранчук. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Месси забил 20 голов и сделал 16 результативных передач.