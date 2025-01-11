Радулов извинился перед форвардом «Спартака» Мальцевым за травму в матче КХЛ

Радулов извинился перед лидером «Спартака» за травму в матче КХЛ

Форвард «Спартака» Михаил Мальцев получил повреждение после удара нападающего «Локомотива» в голову

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов извинился перед нападающим московского «Спартака» Михаилом Мальцевым за нанесение травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом Мальцев рассказал ТАСС.

«Неприятно было, немного встряхнуло голову. Надо было прийти в себя, вроде потом подутихло. Радулов потом извинился», — сказал Мальцев.

Инцидент произошел в первом периоде, Мальцев получил повреждение после удара Радулова в голову и на некоторое время покинул площадку. «Поначалу состояние было не очень, потом проверился у врача, все было нормально», — добавил хоккеист «Спартака».

Встреча состоялась 10 января и закончилась победой «Локомотива» со счетом 5:4.

Ярославский клуб набрал 72 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 57 очками в 42 встречах расположился на второй строчке на Западе.