Радулов извинился перед лидером «Спартака» за травму в матче КХЛ
Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов извинился перед нападающим московского «Спартака» Михаилом Мальцевым за нанесение травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом Мальцев рассказал ТАСС.
«Неприятно было, немного встряхнуло голову. Надо было прийти в себя, вроде потом подутихло. Радулов потом извинился», — сказал Мальцев.
Инцидент произошел в первом периоде, Мальцев получил повреждение после удара Радулова в голову и на некоторое время покинул площадку. «Поначалу состояние было не очень, потом проверился у врача, все было нормально», — добавил хоккеист «Спартака».
Встреча состоялась 10 января и закончилась победой «Локомотива» со счетом 5:4.
Ярославский клуб набрал 72 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 57 очками в 42 встречах расположился на второй строчке на Западе.
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