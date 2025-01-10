Лидер КХЛ обыграл «Спартак», но лишился основного голкипера

Ярославский «Локомотив» победил со счетом 5:4, но в начале третьего периода травму в столкновении с игроком «Спартака» получил Даниил Исаев

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский «Спартак» уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (4-я минута), Степан Никулин (11), Никита Черепанов (13), Даниил Бут (14) и Александр Полунин (29). У проигравших отличились Герман Рубцов (12, 41), Александр Пашин (22) и Андрей Локтионов (41).

В начале третьего периода травму в столкновении с игроком «Спартака» получил основной голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Его заменил Алексей Мельничук.

«Локомотив» набрал 72 очка в 45 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции и всей КХЛ. «Спартак» с 57 очками в 42 встречах расположился на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 13 января в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Локомотив» в тот же день примет петербургский СКА.