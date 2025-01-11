Монфис стал самым возрастным за 48 лет победителем турнира ATP
Французский теннисист Гаэль Монфис стал победителем турнира ATP в Окленде (Новая Зеландия).
В финале 38-летний француз обыграл бельгийца Зизу Бергса, 66-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Монфис стал самым возрастным победителем турнира ATP с 1977 года. Тогда 43‑летний Кен Розуолл завоевал титул в Гонконге.
Француз занимает 52-е место в мировом рейтинге. Он выиграл свой 13-й титул ATP в карьере.
За победу в Окленде Монфис получит $103,45 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Бергсу достанутся $60,35 тыс. и 165 очков.
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