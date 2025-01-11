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Овечкин впервые с начала сезона не забил в трех матчах НХЛ подряд

Овечкин не забил в третьем подряд матче НХЛ, «Вашингтон» проиграл «Монреалю»
«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в овертайме со счетом 2:3
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (25-я минута), Джош Андерсон (34) и Ник Сузуки (62). У проигравших отличились Джейкоб Чикран (3) и Ларс Эллер (42).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в третьем подряд матче, такая серия у него впервые с начала сезона, когда он тоже не забивал три игры. Для 39-летнего форварда этот матч стал 1452-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Он обошел Теему Селянне и занял чистое 30-е место по этому показателю в истории лиги. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779).

На сайте НХЛ появился счетчик с числом голов Овечкина до рекорда Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина 19 голов и 11 передач в 26 встречах. На счету россиянина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 22 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 59 очков в 42 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Монреаль Канадиенс
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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