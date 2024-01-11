Бывший старший скаут «Бенфики» перешел работать в «Спартак»

Жоаким Пинту, как и новый спортдиректор «Спартака» Томаш Амарал, был скаутом в «Бенфике»

Жоаким Пинту (Фото: Официальный сайт ФК «Спартак» (Москва))

Московский «Спартак» объявил о назначении руководителем селекционного департамента португальца Жоакима Пинту, бывшего старшего скаута «Бенфики».

Пинту 42 года, он будет помощником спортивного директора Томаша Амарала, который пришел в «Спартак» в декабре и с которым они ранее вместе работали в лиссабонском клубе.

В «Спартаке» отметили, что Пинту в общей сложности работал в «Бенфике» десять лет — в академии и старшим скаутом первой команды.

Занимавший с сентября 2022 года пост спортдиректора «красно-белых» Пол Эшуорт после назначения Амарала стал техническим директором клуба.

«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» восемь очков.