Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере

Возглавляющий сейчас сборную Бельгии тренер отметил, что до сих пор следит за выступлениями «красно-белых» и у него осталось много хороших друзей в Москве

Доменико Тедеско (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что период работы в московском клубе был для него одним из лучших в карьере.

«У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры», — сказал Тедеско, который сейчас возглавляет сборную Бельгии.

По словам немецкого специалиста, он до сих пор продолжает следить за матчами «Спартака» и поддерживает общение с игроками «красно-белых». «Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. <...> Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве. Разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди», — рассказал Тедеско.

В 2019–2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», с которым завоевал серебро чемпионата России в сезоне 2020/21. В феврале 2023 года он был назначен главным тренером сборной Бельгии.

Бельгийская команда отобралась в финальную часть Евро-2024, где сыграет в группе со Словакией, Румынией и одним из победителей стыковых матчей.