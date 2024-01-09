 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере

Доменико Тедеско назвал период работы в «Спартаке» одним из лучших в карьере
Возглавляющий сейчас сборную Бельгии тренер отметил, что до сих пор следит за выступлениями «красно-белых» и у него осталось много хороших друзей в Москве
Доменико Тедеско
Доменико Тедеско (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что период работы в московском клубе был для него одним из лучших в карьере.

«У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры», — сказал Тедеско, который сейчас возглавляет сборную Бельгии.

Клуб бывшего тренера «Спартака» завершил год на втором месте в АПЛ
Спорт
Игроки &laquo;Астон Виллы&raquo;

По словам немецкого специалиста, он до сих пор продолжает следить за матчами «Спартака» и поддерживает общение с игроками «красно-белых». «Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. <...> Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве. Разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди», — рассказал Тедеско.

В 2019–2021 годах Тедеско тренировал «Спартак», с которым завоевал серебро чемпионата России в сезоне 2020/21. В феврале 2023 года он был назначен главным тренером сборной Бельгии.

Бельгийская команда отобралась в финальную часть Евро-2024, где сыграет в группе со Словакией, Румынией и одним из победителей стыковых матчей.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Доменико Тедеско
Материалы по теме
Экс-футболист «Спартака» передумал возобновлять карьеру в 39 лет
Спорт
Зампред Думы Жуков назвал игру «Спартака» главным разочарованием года
Спорт
Застройщик ответил на судебный иск капитана «Спартака» из-за трех квартир
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В России впервые за 5 лет сменился лидер по объему текущего строительства Недвижимость, 11:56
Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры» Общество, 11:52
Парламент Южной Кореи запретил разведение и убой собак для еды Общество, 11:49
Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России Спорт, 11:40
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:38
2023-й стал переломным для инфобизнесменов. Как теперь работать в России Pro, 11:36
Эстония пообещала отдавать Украине 0,25% своего ВВП Политика, 11:35
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство Спорт, 11:33
Матч MLS перенесли на более вместительный стадион из-за Месси Спорт, 11:26
В Москве арестовали гражданина США по делу о наркотиках Общество, 11:24
В Standard Chartered спрогнозировали биткоин по $200 тыс. в 2025 году Крипто, 11:23
Netflix снял ремейк фильма «Один день» с Хэтэуэй и Стерджессом. Трейлер Life, 11:20
Гладков обязал чиновников и бюджетников пройти курсы экстренной медпомощи Общество, 11:12
Министр обороны Украины рассказал о масштабной коррупции Политика, 11:11