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Россиянина Ничушкина признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российского форварда Ничушкина признали лучшим игроком дня в НХЛ
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился дублем в домашнем мачте с «Вегас Голден Найтс»
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин отметился дублем в домашнем мачте с «Вегас Голден Найтс» (3:0). На счету Ничушкина в нынешнем сезоне 22 гола. Он является лучшим снайпером команды наравне с канадским нападающим Натаном Маккинноном.

Второй звездой дня стал финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, на счету которого три передачи в игре с «Миннесота Уайлд» (7:2).

Тройку лучших замкнул форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутурье, который стал автором победного буллита в домашнем матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2).

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Руслан Алиев
Хоккей НХЛ Валерий Ничушкин
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