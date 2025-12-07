 Перейти к основному контенту
Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС

Российский боец нанес грузинскому спортсмену первое с апреля 2018 года поражение и отобрал у него чемпионский пояс
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Парадайсе (штат Невада) и отобрал у него чемпионский пояс в легчайшем весе.

Поединок продолжался все пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.

Ян практически ничего не позволил сделать сопернику в борьбе и нанес ему больше урона.

Двалишвили считался явным фаворитом в этой бою.

Двалишвили и Ян уже встречались в марте 2023 года: тогда грузинский боец одержал победу единогласным решением судей.

Грузин стал чемпионом UFC в сентябре 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли. После этого он трижды успешно защитил титул.

Ян уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Защитить титул он не сумел, в марте 2021-го поединок против американца Алджамейна Стерлинга закончился дисквалификацией россиянина за использование запрещенного приема. В апреле 2022-го Ян уступил Стерлингу в реванше раздельным решением судей.

На счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА. У 34-летнего Двалишвили 21 победа и пять поражений (при этом до боя с россиянином последнее было в апреле 2018 года).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян Мераб Двалишвили
