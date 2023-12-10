«Сочи» упустил победу над «Оренбургом» и шанс уйти с последнего места в РПЛ

«Сочи» упустил победу на 94-й минуте и остался на последнем месте в РПЛ

Матч в Сочи завершился со счетом 1:1. У хозяев гол забил Иван Игнатьев, у гостей на последних минутах отличился Данила Хотулев

Фото: Телеграм-канал ФК "Сочи"

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».

Хозяева открыли счет на 42-й минуте благодаря голу Ивана Игнатьева. Передачу ему отдал Кристиан Нобоа, который в 38 лет и 245 дней стал четвертым в списке самых возрастных ассистентов в РПЛ.

Гости смогли отыграться только в компенсированное время матча — на 94-й минуте забил Данила Хотулев.

«Сочи» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и остался на последнем месте в турнирной таблице с 11 очками.

У «Оренбурга» восемь матчей без побед в турнире и 14-е место (15 очков).

Чемпионат РПЛ возобновится в марте.