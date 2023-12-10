«Сочи» упустил победу на 94-й минуте и остался на последнем месте в РПЛ
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:1. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт».
Хозяева открыли счет на 42-й минуте благодаря голу Ивана Игнатьева. Передачу ему отдал Кристиан Нобоа, который в 38 лет и 245 дней стал четвертым в списке самых возрастных ассистентов в РПЛ.
Гости смогли отыграться только в компенсированное время матча — на 94-й минуте забил Данила Хотулев.
«Сочи» продлил безвыигрышную серию в РПЛ до шести матчей и остался на последнем месте в турнирной таблице с 11 очками.
У «Оренбурга» восемь матчей без побед в турнире и 14-е место (15 очков).
Чемпионат РПЛ возобновится в марте.