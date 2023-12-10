«Динамо» из-за пенальти упустило победу над «Факелом»
Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.
У «Динамо» гол на 29-й минуте с передачи Константина Тюкавина забил Ярослав Гладышев. Хозяева сравняли счет на 79-й благодаря точному удару Максима Максимова с пенальти.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за команду (359), опередив Льва Яшина.
У «Динамо» прервалась трехматчевая победная серия в РПЛ, московский клуб завершит год на третьем месте в турнирной таблице (32 очка). У «Факела» 21 очко и 11-е место, воронежская команда продлила безвыигрышную серию до четырех встреч.
Чемпионат РПЛ возобновится в марте.
В воскресенье в РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу кубанского клуба с коэффициентом 2,35, на победу ЦСКА — с коэффициентом 3,20.