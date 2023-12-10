«Динамо» из-за пенальти упустило победу над «Факелом»

Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» забил Ярослав Гладышев, у «Факела» — Максим Максимов с пенальти. Вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 300-й матч в РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК "Факел" (Воронеж)

Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 29-й минуте с передачи Константина Тюкавина забил Ярослав Гладышев. Хозяева сравняли счет на 79-й благодаря точному удару Максима Максимова с пенальти.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за команду (359), опередив Льва Яшина.

У «Динамо» прервалась трехматчевая победная серия в РПЛ, московский клуб завершит год на третьем месте в турнирной таблице (32 очка). У «Факела» 21 очко и 11-е место, воронежская команда продлила безвыигрышную серию до четырех встреч.

Чемпионат РПЛ возобновится в марте.