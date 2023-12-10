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Спорт ,  
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«Динамо» из-за пенальти упустило победу над «Факелом»

«Факел» прервал победную серию «Динамо» благодаря пенальти
Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1. У «Динамо» забил Ярослав Гладышев, у «Факела» — Максим Максимов с пенальти. Вратарь «Динамо» Антон Шунин провел 300-й матч в РПЛ
Фото: Телеграм-канал ФК "Факел" (Воронеж)
Фото: Телеграм-канал ФК "Факел" (Воронеж)

Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» гол на 29-й минуте с передачи Константина Тюкавина забил Ярослав Гладышев. Хозяева сравняли счет на 79-й благодаря точному удару Максима Максимова с пенальти.

Шунин превзошел достижение Яшина в московском «Динамо»
Спорт
Антон Шунин

Вратарь «Динамо» Антон Шунин вышел на третье место по числу матчей за команду (359), опередив Льва Яшина.

У «Динамо» прервалась трехматчевая победная серия в РПЛ, московский клуб завершит год на третьем месте в турнирной таблице (32 очка). У «Факела» 21 очко и 11-е место, воронежская команда продлила безвыигрышную серию до четырех встреч.

Чемпионат РПЛ возобновится в марте.

В воскресенье в РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу кубанского клуба с коэффициентом 2,35, на победу ЦСКА — с коэффициентом 3,20.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК «Динамо»

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Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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