Чалов рассказал о предложении Головина поиграть вместе в «Монако»

Александр Головин играет за «Монако» с 2018 года и, по мнению Федора Чалова, Европа сделала его «очень открытым». Нападающий ЦСКА признался, что хотел бы снова поиграть с Головиным в одной команде

Александр Головин (в центре) (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил «Чемпионату», что бывший игрок армейцев Александр Головин предлагал ему попробовать свои силы в «Монако».

«Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный», — сказал Чалов.

Чалов отметил, что в «Монако» сейчас есть игроки на его позицию.

По словам форварда ЦСКА, за годы выступления в Европе Головин из застенчивого стал «очень открытым» и получает удовольствие от игры.

Головин играл за ЦСКА в 2014–2018 годах, после чего перешел в «Монако».

В этом сезоне на его счету пять голов в 13 матчах, его три раза подряд признавали лучшим игроком месяца в команде.

Чалов и Головин вместе играют за сборную России.