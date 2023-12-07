Чалов рассказал о предложении Головина поиграть вместе в «Монако»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил «Чемпионату», что бывший игрок армейцев Александр Головин предлагал ему попробовать свои силы в «Монако».
«Да, зовет. Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть, 100%. Саша — очень сильный», — сказал Чалов.
Чалов отметил, что в «Монако» сейчас есть игроки на его позицию.
По словам форварда ЦСКА, за годы выступления в Европе Головин из застенчивого стал «очень открытым» и получает удовольствие от игры.
Головин играл за ЦСКА в 2014–2018 годах, после чего перешел в «Монако».
В этом сезоне на его счету пять голов в 13 матчах, его три раза подряд признавали лучшим игроком месяца в команде.
Чалов и Головин вместе играют за сборную России.