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Спорт ,  
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Россиянин Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии WBA
Олимпийский чемпион 2016 года одержал победу над немцем Леоном Хартом нокаутом в шестом раунде

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — «вес Бриджера» (до 101,6 кг).

Соперником россиянина был немец Леон Харт, Тищенко одержал победу над ним нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся на турнире IBA Champions Night в Дубае.

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На счету 32-летнего Тищенко 13 побед (восемь из них нокаутом) и одно поражение. У 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), шесть поражений и одна ничья.

Российский боксер — обладатель чемпионского титула по версии WBC International, бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental, экс-чемпион Европы по версии WBO European. На счету Харта только два пояса — WBO Европы и WBC Азии.

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Теги
Елена Чернышова
боксер чемпион мира олимпийский чемпион

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