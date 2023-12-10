Россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Тищенко завоевал титул чемпиона мира по версии WBA

Олимпийский чемпион 2016 года одержал победу над немцем Леоном Хартом нокаутом в шестом раунде

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу россиянин Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — «вес Бриджера» (до 101,6 кг).

Соперником россиянина был немец Леон Харт, Тищенко одержал победу над ним нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся на турнире IBA Champions Night в Дубае.

На счету 32-летнего Тищенко 13 побед (восемь из них нокаутом) и одно поражение. У 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), шесть поражений и одна ничья.

Российский боксер — обладатель чемпионского титула по версии WBC International, бывший чемпион по версии WBO Inter-Continental, экс-чемпион Европы по версии WBO European. На счету Харта только два пояса — WBO Европы и WBC Азии.