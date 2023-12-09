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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть МОК

Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть пост президента МОК
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Умар Кремлев также обвинил Баха в воровстве и коррупции. Федерация, которую он возглавляет, допустила белоруссов и россиян к соревнованиям под национальными флагами
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на заседании конгресса организации выступил за отставку Томаса Баха с поста президента Международного олимпийского комитета (МОК). Кремлева цитирует ТАСС.

«Томас Бах не соответствует своей должности, он должен покинуть МОК, там нет ничего, кроме воровства и коррупции по отношению к спортсменам, — считает Кремлев. — Происходит самый настоящий грабеж».

«Бах — вор, который грабит спортсменов. Сегодня большое недоверие к руководству МОК, они не соответствуют своим должностям, — добавил он. — Они пытаются влезть в дела IBA, они сделали из олимпийской семьи какой-то частный клуб».

IBA в июне была исключена из олимпийского движения большинством голосов на сессии МОК. Такое решение было принято из-за невыполнения требований дорожной карты МОК по восстановлению членства IBA. В частности, отмечалось, что федерация не смогла решить финансовые и управленческие проблемы, из-за которых IBA лишили проводить олимпийский турнир в 2020 году в Токио.

В 2024 и 2028 годах олимпийский боксерский турнир и квалификационные соревнования проведет МОК.

Ранее IBA допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под флагами своих стран вопреки рекомендациям МОК. После этого решения ряд национальных федераций вышли из IBA.

Теги
бокс

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