В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом»

Станкович после матча с «Ахматом» повздорил с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. В КДК заявили, что пока рассмотрят только пропуск тренером пресс-конференции

Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференцию после победы над «Ахматом». Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Станкович после матча в Грозном в 15-м туре РПЛ (2:1) устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. В «Спартаке» объяснили, что серб «потерял голос».

«Будем рассматривать тот факт, что в пресс‑конференции принял участие помощник тренера Ненад Сакич, а не Станкович», — сказал Григорьянц.

По словам главы КДК, эпизод во время флеш-интервью не был отражен в рапорте делегата, поэтому пока нет оснований выносить этот вопрос на обсуждение.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча сказал, что тренеры соперников вели себя «недостойно «Спартака» и кричали после каждого свистка судьи.