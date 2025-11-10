 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит неявку сорвавшего голос Станковича на пресс-конференцию
Станкович после матча с «Ахматом» повздорил с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. В КДК заявили, что пока рассмотрят только пропуск тренером пресс-конференции
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak Moscow / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференцию после победы над «Ахматом». Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Станкович после матча в Грозном в 15-м туре РПЛ (2:1) устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. В «Спартаке» объяснили, что серб «потерял голос».

«Будем рассматривать тот факт, что в пресс‑конференции принял участие помощник тренера Ненад Сакич, а не Станкович», — сказал Григорьянц.

По словам главы КДК, эпизод во время флеш-интервью не был отражен в рапорте делегата, поэтому пока нет оснований выносить этот вопрос на обсуждение.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча сказал, что тренеры соперников вели себя «недостойно «Спартака» и кричали после каждого свистка судьи.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КДК Российский футбольный союз (РФС) ФК Спартак Москва Деян Станкович

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Спорт
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А
Спорт
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Число сделок в новостройках Москвы и Подмосковья выросло на 43% за год Недвижимость, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю Политика, 14:38
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:37
В Оренбурге ресторану грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов Общество, 14:36
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 14:33
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сотрудников 50+ будет все больше. Как компаниям раскрыть их силу Образование, 14:28
Мужчина с пистолетом ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле Общество, 14:26
В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции на птицефабрике Общество, 14:26
Греф спрогнозировал новый рекорд по размеру дивидендов «Сбера» Инвестиции, 14:14
В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом» Спорт, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году Общество, 14:05