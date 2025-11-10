В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит неявку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференцию после победы над «Ахматом». Об этом «РИА Новости» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Станкович после матча в Грозном в 15-м туре РПЛ (2:1) устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию. В «Спартаке» объяснили, что серб «потерял голос».
«Будем рассматривать тот факт, что в пресс‑конференции принял участие помощник тренера Ненад Сакич, а не Станкович», — сказал Григорьянц.
По словам главы КДК, эпизод во время флеш-интервью не был отражен в рапорте делегата, поэтому пока нет оснований выносить этот вопрос на обсуждение.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после матча сказал, что тренеры соперников вели себя «недостойно «Спартака» и кричали после каждого свистка судьи.
