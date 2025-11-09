Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака»

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1. Станкович получил желтую за споры с судьей, устроил перепалку с журналистом и не пришел на пресс-конференцию. Черчесов сказал, что тренеры «Спартака» кричат после каждого свистка арбитра

Станислав Черчесов (Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что его коллеги из штаба «Спартака» «как с цепи сорвались» во время матча 15-го тура РПЛ в Грозном. Слова Черчесова приводит «Матч ТВ».

«Ахмат» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.

На вопрос о перепалке с помощником главного тренера «Спартака» Ненадом Сакичем после игры Черчесов сказал: «Успокойтесь, так нельзя. Каждый свисток орут, даже самого спокойного тренера вывели из себя. Я про себя. Как с цепи сорвались. Их с победой, но как‑то даже недостойно «Спартака», я бы сказал».

Главный тренер московского клуба Деян Станкович во втором тайме получил предупреждение за «демонстративное несогласие с решением судьи», следует из протокола.

Станкович устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию после игры, «потеряв голос», пишет «Чемпионат».

Сакич после матча сказал, что он человек «достаточно сдержанный и спокойный», но во время матча «творились неприемлемые вещи».

«Судья свистел сегодня много фолов в нашу сторону, а в обратную — нет. Это происходит не в первый раз», — отметил тренер «красно-белых».

Матч обслуживала бригада Артема Чистякова.