Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в РПЛ

Матч в Грозном закончился со счетом 2:1. «Спартак» впервые с 2021 года победил «Ахмат» в РПЛ

Пабло Солари (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

Московский «Спартак» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

У гостей дубль оформил Пабло Солари (37-я и 51-я минуты). В первом тайме он заработал четвертое предупреждение в этом сезоне и пропустит следующую игру.

У команды Станислава Черчесова отличился Георгий Мелкадзе (59).

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ, его следующим соперником будет ЦСКА 22 ноября.

«Спартак» впервые с декабря 2021 года победил «Ахмат» в РПЛ.

У «Ахмата» одно очко в последних пяти матчах и 11-е место. В 16-м туре он сыграет в Казани с «Рубином».