Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом»
Московский «Спартак» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.
У гостей дубль оформил Пабло Солари (37-я и 51-я минуты). В первом тайме он заработал четвертое предупреждение в этом сезоне и пропустит следующую игру.
У команды Станислава Черчесова отличился Георгий Мелкадзе (59).
«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ, его следующим соперником будет ЦСКА 22 ноября.
«Спартак» впервые с декабря 2021 года победил «Ахмат» в РПЛ.
У «Ахмата» одно очко в последних пяти матчах и 11-е место. В 16-м туре он сыграет в Казани с «Рубином».
