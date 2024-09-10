«Спартак» объявил о переходе португальского защитника

Рикарду Мангаш перешел в московский клуб из «Витории Гимарайнш», подписав двухлетний контракт

Рикарду Мангаш (Фото: Miguel Pereira / Global Imagens)

Португальский защитник Рикарду Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Срок соглашения с 26-летним футболистом составил два года.

В нынешнем сезоне Мангаш провел за португальский клуб 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Мангаш ранее также выступал за «Авеш», «Миранделу», «Боавишту» и «Бордо».

В нынешнем сезоне «Спартак» после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.