«Спартак» объявил о переходе португальского защитника
Португальский защитник Рикарду Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш». Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
Срок соглашения с 26-летним футболистом составил два года.
В нынешнем сезоне Мангаш провел за португальский клуб 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Мангаш ранее также выступал за «Авеш», «Миранделу», «Боавишту» и «Бордо».
В нынешнем сезоне «Спартак» после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
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