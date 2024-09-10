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В допинг-пробе российского теннисиста нашли мельдоний

В допинг-пробе 23-летнего российского теннисиста Савельева нашли мельдоний
Положительную пробу 23-летний Даниил Савельев сдал 3 июля на турнире ITF в Южной Африке. Россиянин был временно отстранен от соревнований
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

В допинг-пробе россиянина Даниила Савельева обнаружен запрещенный препарат мельдоний, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).

23-летний теннисист временно отстранен от соревнований с 20 августа 2024 года. Положительную пробу Савельев сдал 3 июля на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в Южной Африке.

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Савельев не добился серьезных успехов, в мировом рейтинге в одиночном разряде его лучший результат — 1580-е место, в парном — 1486-е.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.

В марте 2016 года вещество обнаружили в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой, позднее она призналась в употреблении мельдония уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее CAS сократил ее отстранение до 15 месяцев.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис допинг мельдоний
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