В составе «Динамо» дебютировал 17-летний рекордсмен МХЛ

Иван Рябкин, который является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории МХЛ, вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады»

Иван Рябкин (Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»)

Первый матч в КХЛ провел 17-летний нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин. Он вышел на лед в гостевой встрече регулярного чемпионата против тольяттинской «Лады».

Первые два матча сезона Рябкин пропустил.

Форвард является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Первый профессиональный контракт с «Динамо» он подписал в конце апреля.

В прошлом сезоне в МХЛ Рябкин в составе МХК «Динамо» в 49 матчах набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

По голевым передачам (37) рекорд ранее принадлежал Ивану Демидову из петербургского СКА-1946. В списке лучших бомбардиров Рябкин превзошел достижение нынешней звезды НХЛ Никиты Кучерова, который до этого возраста смог набрать 54 (29+25) очка. Рекордсменом МХЛ является Матвей Мичков с 84 (55+29) очками.