В составе «Динамо» дебютировал 17-летний рекордсмен МХЛ
Первый матч в КХЛ провел 17-летний нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин. Он вышел на лед в гостевой встрече регулярного чемпионата против тольяттинской «Лады».
Первые два матча сезона Рябкин пропустил.
Форвард является лучшим ассистентом и занимает второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Первый профессиональный контракт с «Динамо» он подписал в конце апреля.
В прошлом сезоне в МХЛ Рябкин в составе МХК «Динамо» в 49 матчах набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».
По голевым передачам (37) рекорд ранее принадлежал Ивану Демидову из петербургского СКА-1946. В списке лучших бомбардиров Рябкин превзошел достижение нынешней звезды НХЛ Никиты Кучерова, который до этого возраста смог набрать 54 (29+25) очка. Рекордсменом МХЛ является Матвей Мичков с 84 (55+29) очками.
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов