Создатель самого успешного болида в истории F1 перейдет в Aston Martin
Один из самых успешных конструкторов в истории «Формулы-1» Эдриан Ньюи заключил долгосрочный контракт с Aston Martin, где с 1 марта 2025 года займет пост технического директора. Об этом сообщается на сайте команды.
«Я очень рад присоединиться к команде Aston Martin. Я был невероятно вдохновлен и впечатлен страстью и преданностью, которые Лоуренс (Стролл, глава Aston Martin. — РБК) привносит во все, чем занимается», — сказал Ньюи.
Ньюи работает в Red Bull c 2006 года, он стал автором концепции всех семи чемпионских болидов команды, в том числе RB19, который в 2023 году выиграл рекордные 21 из 22 гонок.
В мае Red Bull объявил, что Ньюи покинет команду после завершения контракта.
Ранее Ньюи работал с Williams и McLaren, выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его машинах одержали 13 побед в чемпионате.
В нынешнем сезоне в Кубке конструкторов Red Bull лидирует после 19 Гран-при, Aston Martin занимает пятое место.
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