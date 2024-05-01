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Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1»

Red Bull: создатель лучшего болида «Формулы-1» Ньюи покинет команду в 2025 году
Эдриан Ньюи работал в Red Bull c 2006 года и создал все семь чемпионских болидов команды. Он сосредоточится на разработке гиперкара RB17 и уйдет из команды в начале 2025 года
Эдриан Ньюи
Эдриан Ньюи (Фото: Peter Fox / Getty Images)

Действующий обладатель Кубка конструкторов Red Bull официально подтвердил досрочный уход технического директора Эдриана Ньюи, который создал самый успешный болид «Формулы-1». Ньюи покинет пост в первом квартале 2025 года, сообщается на сайте команды.

Ньюи до ухода сосредоточится на окончательной разработке первого гиперкара Red Bull — RB17.

Ньюи работает в Red Bull c 2006 года, он стал автором концепции всех семи чемпионских болидов команды, в том числе RB19, который в 2023 году выиграл 21 из 22 гонок.

На прошлой неделе Auto Motor und Sport сообщил, что Ньюи не будет дорабатывать свой контракт с командой до конца.

Создатель самого успешного болида в истории «Формулы-1» покинет Red Bull
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Макс Ферстаппен и Эдриан Ньюи

Ранее британец работал с Williams и McLaren, выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его машинах одержали 13 побед в чемпионате.

Red Bull в этом сезоне лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 44 очка. Четыре из пяти гонок сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

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Анна Сатдинова
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