Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1»

Эдриан Ньюи работал в Red Bull c 2006 года и создал все семь чемпионских болидов команды. Он сосредоточится на разработке гиперкара RB17 и уйдет из команды в начале 2025 года

Эдриан Ньюи (Фото: Peter Fox / Getty Images)

Действующий обладатель Кубка конструкторов Red Bull официально подтвердил досрочный уход технического директора Эдриана Ньюи, который создал самый успешный болид «Формулы-1». Ньюи покинет пост в первом квартале 2025 года, сообщается на сайте команды.

Ньюи до ухода сосредоточится на окончательной разработке первого гиперкара Red Bull — RB17.

Ньюи работает в Red Bull c 2006 года, он стал автором концепции всех семи чемпионских болидов команды, в том числе RB19, который в 2023 году выиграл 21 из 22 гонок.

На прошлой неделе Auto Motor und Sport сообщил, что Ньюи не будет дорабатывать свой контракт с командой до конца.

Ранее британец работал с Williams и McLaren, выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его машинах одержали 13 побед в чемпионате.

Red Bull в этом сезоне лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 44 очка. Четыре из пяти гонок сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.