Red Bull объявил об уходе создателя лучшего болида «Формулы-1»
Действующий обладатель Кубка конструкторов Red Bull официально подтвердил досрочный уход технического директора Эдриана Ньюи, который создал самый успешный болид «Формулы-1». Ньюи покинет пост в первом квартале 2025 года, сообщается на сайте команды.
Ньюи до ухода сосредоточится на окончательной разработке первого гиперкара Red Bull — RB17.
Ньюи работает в Red Bull c 2006 года, он стал автором концепции всех семи чемпионских болидов команды, в том числе RB19, который в 2023 году выиграл 21 из 22 гонок.
На прошлой неделе Auto Motor und Sport сообщил, что Ньюи не будет дорабатывать свой контракт с командой до конца.
Ранее британец работал с Williams и McLaren, выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его машинах одержали 13 побед в чемпионате.
Red Bull в этом сезоне лидирует в Кубке конструкторов, опережая Ferrari на 44 очка. Четыре из пяти гонок сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
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