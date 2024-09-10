Умер мужчина, который облил участницу Олимпиады бензином и поджег
Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом сообщает New York Times.
Ндиема умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital, в том же учреждении в Элдорете, где на прошлой неделе скончалась Чептегеи.
Инцидент произошел 3 сентября, Ндиема во время ссоры вылил на 33-летнюю спортсменку канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела, врачи не смогли спасти ее жизнь. Сам Ндиема также получил тяжелые ожоги и попал в больницу.
Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.
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