Умер мужчина, который облил участницу Олимпиады бензином и поджег

Умер бойфренд участницы Олимпиады-2024, который облил ее бензином и поджег

Угандийская бегунья Ребекка Чептегеи 3 сентября попала в больницу с ожогами 75% тела и через два дня скончалась. Виновник происшествия также был госпитализирован, врачи не смогли спасти ему жизнь

Ребекка Чептегеи (Фото: Gladys Chai von der Laage / IMAGO / Global Look Press)

Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом сообщает New York Times.

Ндиема умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital, в том же учреждении в Элдорете, где на прошлой неделе скончалась Чептегеи.

Инцидент произошел 3 сентября, Ндиема во время ссоры вылил на 33-летнюю спортсменку канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела, врачи не смогли спасти ее жизнь. Сам Ндиема также получил тяжелые ожоги и попал в больницу.

Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.