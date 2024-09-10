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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Умер мужчина, который облил участницу Олимпиады бензином и поджег

Умер бойфренд участницы Олимпиады-2024, который облил ее бензином и поджег
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Угандийская бегунья Ребекка Чептегеи 3 сентября попала в больницу с ожогами 75% тела и через два дня скончалась. Виновник происшествия также был госпитализирован, врачи не смогли спасти ему жизнь
Ребекка Чептегеи
Ребекка Чептегеи (Фото: Gladys Chai von der Laage / IMAGO / Global Look Press)

Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом сообщает New York Times.

Ндиема умер в больнице Moi Teaching and Referral Hospital, в том же учреждении в Элдорете, где на прошлой неделе скончалась Чептегеи.

Инцидент произошел 3 сентября, Ндиема во время ссоры вылил на 33-летнюю спортсменку канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела, врачи не смогли спасти ее жизнь. Сам Ндиема также получил тяжелые ожоги и попал в больницу.

Умерла участница Олимпиады-2024, которую бойфренд облил бензином и поджег
Спорт
Ребекка Чептегеи

Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Уганда Олимпиада-2024
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