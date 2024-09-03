Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфренд
Участница марафона на Олимпийских играх в Париже Ребекка Чептегеи из Уганды госпитализирована с серьезными травмами после нападения бойфренда. Об этом сообщает Sky Sports.
Инцидент произошел в доме 33-летней спортсменки в Кении. Бойфренд бегуньи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. Чептегеи была госпитализирована с ожогами 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и попал в больницу.
Чептегеи на недавних Олимпийских играх заняла 44-е место в марафоне.
В 2021 году в Кении призер чемпионатов мира в беге на 10 000 м кенийка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с ножевыми ранениями. Ее бывший муж Эммануэль Ибрагим Ротич предстал перед судом по делу об убийстве экс-супруги в прошлом году. Он отвергал все обвинения, судебный процесс еще продолжается.
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