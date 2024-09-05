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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Умерла участница Олимпиады-2024, которую бойфренд облил бензином и поджег

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Угандийская бегунья Ребекка Чептегеи 3 сентября была госпитализирована с ожогами 75% тела после того, как бойфренд спортсменки во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег
Ребекка Чептегеи
Ребекка Чептегеи (Фото: Reuters)

Участница марафона на Олимпийских играх в Париже Ребекка Чептегеи, которая получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда, умерла в больнице. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Уганды на своей странице в соцсети Х.

Спортсменка из Уганды была госпитализирована с серьезными травмами 3 сентября. Инцидент произошел в доме 33-летней Чептегеи в Кении. Бойфренд бегуньи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и попал в больницу.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении.

Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее бойфренд
Спорт
Ребекка Чептегеи (слева)

Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.

В 2021 году в Кении призерка чемпионатов мира в беге на 10 тыс. м кенийка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с ножевыми ранениями. Ее бывший муж Эммануэль Ибрагим Ротич предстал перед судом по делу об убийстве в прошлом году. Он отвергал все обвинения, судебный процесс еще продолжается.

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