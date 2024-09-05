Умерла участница Олимпиады-2024, которую бойфренд облил бензином и поджег
Участница марафона на Олимпийских играх в Париже Ребекка Чептегеи, которая получила ожоги 75% тела после нападения бойфренда, умерла в больнице. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Уганды на своей странице в соцсети Х.
Спортсменка из Уганды была госпитализирована с серьезными травмами 3 сентября. Инцидент произошел в доме 33-летней Чептегеи в Кении. Бойфренд бегуньи Диксон Ндиема во время ссоры вылил на нее канистру бензина и поджег. Спортсменка была госпитализирована с ожогами 75% тела. Сам Ндиема также получил ожоги и попал в больницу.
«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении.
Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.
В 2021 году в Кении призерка чемпионатов мира в беге на 10 тыс. м кенийка Агнес Тироп была найдена мертвой в своем доме с ножевыми ранениями. Ее бывший муж Эммануэль Ибрагим Ротич предстал перед судом по делу об убийстве в прошлом году. Он отвергал все обвинения, судебный процесс еще продолжается.
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