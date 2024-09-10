Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский клуб
Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подписал контракт с английским клубом «Лутон Таун». Об этом сообщается на сайте команды.
Подробности соглашения не уточняются.
33-летний футболист присоединился к клубу из Чемпионшипа (второй дивизион) на правах свободного агента после ухода из московского «Спартака» этим летом.
Мозес играл за московский клуб с осени 2020-го на правах аренды из «Челси», а затем, с 2021-го, на постоянной основе.
В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 84 матча, забил десять голов и сделал столько же результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.
На протяжении карьеры футболист играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.
В сборной Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию
Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»
Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России
ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта
Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов