Виктор Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский «Лутон Таун»

Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский клуб

Нигерийский полузащитник продолжит карьеру в «Лутон Таун», который выступает в Чемпионшипе

Виктор Мозес (Фото: lutontown.co.uk)

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подписал контракт с английским клубом «Лутон Таун». Об этом сообщается на сайте команды.

Подробности соглашения не уточняются.

33-летний футболист присоединился к клубу из Чемпионшипа (второй дивизион) на правах свободного агента после ухода из московского «Спартака» этим летом.

Мозес играл за московский клуб с осени 2020-го на правах аренды из «Челси», а затем, с 2021-го, на постоянной основе.

В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 84 матча, забил десять голов и сделал столько же результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.

На протяжении карьеры футболист играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.

В сборной Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.