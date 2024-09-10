 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский клуб

Виктор Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский «Лутон Таун»
Нигерийский полузащитник продолжит карьеру в «Лутон Таун», который выступает в Чемпионшипе
Виктор Мозес
Виктор Мозес (Фото: lutontown.co.uk)

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес подписал контракт с английским клубом «Лутон Таун». Об этом сообщается на сайте команды.

Подробности соглашения не уточняются.

33-летний футболист присоединился к клубу из Чемпионшипа (второй дивизион) на правах свободного агента после ухода из московского «Спартака» этим летом.

В «Спартак» пришел второй игрок из бывшей команды Станковича
Спорт
Миенти Абена

Мозес играл за московский клуб с осени 2020-го на правах аренды из «Челси», а затем, с 2021-го, на постоянной основе.

В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 84 матча, забил десять голов и сделал столько же результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.

На протяжении карьеры футболист играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.

В сборной Нигерии Мозес провел 38 матчей и забил 12 голов.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию

Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»

Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России

ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта

Результаты губернаторских выборов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Лутон Англия
Материалы по теме
Журналист Карпов сообщил об отказе «Спартака» покупать Джона Кордобу
Спорт
«Спартак» в меньшинстве победил «Рубин» благодаря голу с пенальти
Спорт
Экс-тренер «Спартака» опроверг информацию о конфликте с Соболевым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Путин будет наблюдать за военными учениями «Океан-2024» по видеосвязиПолитика, 13:51
Кержаков фразой про «пройденную грань» объяснил уход из «Кайрата»Спорт, 13:45
Число заболевших COVID за неделю в Москве приблизилось к 6 тыс. человекОбщество, 13:37
Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненавистиОбщество, 13:37
Удержать на плаву — плохой план: как расти крупному бизнесу в 2025 годуPro, 13:35
Житель Новой Таволжанки был ранен при ударе дрона ВСУ по его домуПолитика, 13:25
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничных регионовПолитика, 13:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Названы районы Москвы, где аренда за месяц подорожала на четверть и вышеНедвижимость, 13:20
Минпромторг включил в параллельный импорт запчасти для Kia и HyundaiЭкономика, 13:16
В Петербурге прошли рейды после перестрелки между таксистамиОбщество, 13:08
Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в РаменскомПолитика, 13:08
Песков ответил на вопрос о сроках выдавливания ВСУ из-под КурскаПолитика, 13:03
Huawei выпустил первый в мире трехсекционный смартфон стоимостью $3 тыс.Life, 13:01
Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский клубСпорт, 12:58