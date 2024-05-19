«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса
Полузащитник Виктор Мозес уйдет из «Спартака» по окончании сезона, клуб не будет продлевать с ним контракт, сообщила пресс-служба «красно-белых».
Мозесу 33 года, он играет за московский клуб с осени 2020-го — сначала на правах аренды из «Челси», а с 2021-го на постоянной основе.
В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 83 матча (в этом сезоне — 18), забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.
«К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством», — отметили в «Спартаке».
Мозес на протяжении карьеры играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.
На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за Англию, а в 2012 году стал игроком сборной Нигерии, с которой завоевал Кубок африканских наций (2013).
«Спартак» за два тура до конца занимает пятое место в РПЛ.
С нового сезона «Спартак» возглавит серб Деян Станкович.
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