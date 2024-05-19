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«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса

«Спартак»: Виктор Мозес покинет клуб по окончании сезона
Полузащитник дважды стал со «Спартаком» призером чемпионата России, а в 2022 году выиграл Кубок страны. В этом сезоне 33-летний Мозес из-за травм провел только 18 матчей
Виктор Мозес
Виктор Мозес (Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (spartak.com))

Полузащитник Виктор Мозес уйдет из «Спартака» по окончании сезона, клуб не будет продлевать с ним контракт, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Мозесу 33 года, он играет за московский клуб с осени 2020-го — сначала на правах аренды из «Челси», а с 2021-го на постоянной основе.

В общей сложности Мозес провел за «Спартак» 83 матча (в этом сезоне — 18), забил 10 голов и сделал 10 результативных передач. Он выиграл серебро и бронзу чемпионата России и Кубок страны.

«К сожалению, в последнее время частые травмы мешали Мозесу регулярно радовать болельщиков своим мастерством», — отметили в «Спартаке».

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Мозес на протяжении карьеры играл также в «Кристал Пэлас», «Ливерпуле», «Интере», «Фенербахче» и других командах.

На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за Англию, а в 2012 году стал игроком сборной Нигерии, с которой завоевал Кубок африканских наций (2013).

«Спартак» за два тура до конца занимает пятое место в РПЛ.

С нового сезона «Спартак» возглавит серб Деян Станкович.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва

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