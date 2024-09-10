Panasonic решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр
Японская компания Panasonic, производитель бытовой техники и электронных товаров, прекратила спонсорские отношения с Олимпийскими играми. Об этом сообщает Reuters.
Panasonic впервые стала официальным партнером Олимпийских игр в 1987 году, а с 2014-го расширила свое партнерство и на Паралимпийские игры.
В заявлении Panasonic говорится, что решение выйти из числа спонсоров Олимпийских игр было принято, поскольку «компания постоянно пересматривает, как должна развиваться спонсорская деятельность с учетом более широких управленческих соображений», а также после «обширных консультаций» с Международным олимпийским комитетом (МОК).
В мае стало известно, что другая японская компания, Toyota, решила не продлевать спонсорский контракт с МОК после Олимпийских игр в Париже.
В данный момент в число ведущих спонсоров Олимпиад входят 15 корпораций, включая Coca-Cola, Procter & Gamble и Bridgestone.
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