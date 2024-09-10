Шунин назвал клубы РПЛ, с которыми вел переговоры после ухода из «Динамо»
Бывший голкипер сборной России Антон Шунин рассказал «Чемпионату», какие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагали ему контракт после ухода из московского «Динамо».
«Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать и не вернулись. Был вариант с «Динамо» (Махачкала): мы тоже все обсудили, но здесь уже я сам отказался», — сказал 37-летний Шунин.
По словам вратаря, он не готов увозить семью в Махачкалу. «Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве», — добавил Шунин.
«Динамо» 1 июля объявило об уходе Шунина после завершения контракта. Он является воспитанником «Динамо» и провел в клубе 30 лет. В основной команде вратарь дебютировал в 2007 году, за 17 сезонов он принял участие в 366 матчах (больше только у защитника Александра Новикова — 395), из них 125 сыграл на ноль (второй результат в истории клуба).
Шунин трижды становился бронзовым призером РПЛ, дважды доходил с командой до финала Кубка России, в течение пяти сезонов был капитаном команды (180 матчей, больше только у Виктора Царева).
В сборной России Шунин провел 15 матчей.
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