Сколько стоят медали Олимпиады-2024 и есть ли там золото

Себестоимость золотой медали Олимпийских игр 2024 года стала самой высокой в истории современных Игр. Если бы она была изготовлена из чистого золота, то оценивалась бы примерно в $41,16 тыс.

Фото: Reuters

Себестоимость золотой медали на Олимпийских играх в Париже, вероятнее всего, является самой высокой за всю историю современных Игр. Об этом сообщает Forbes.

Все медали Олимпиады-2024 имеют 85 мм по диаметру и 9,2 мм в толщину. В центре каждой из 5084 медалей есть шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни в специальной оправе. Дизайн наград разработал ювелирный дом Chaumet. Медали изготовил Парижский монетный двор.

Олимпийская золотая медаль весит 529 г, более 95,4% медали (505 г) изготовлено из серебра. Шесть граммов состоит из чистого золота, которое служит покрытием для медали, а 18 г состоит из железа.

Себестоимость золотой медали Олимпийских игр 2024 года составляет примерно $950, исходя из спотовой цены золота, серебра и железа. Эта медаль стала самой дорогой в истории современных Игр. В первую очередь это связано с рекордно высокими ценами на золото. Ранее себестоимость самой дорогой медали была на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году — $708. Стоит отметить, что стоимость всех предыдущих золотых медалей резко возросла на фоне рекордной цены на золото.

Если бы золотая медаль была изготовлена из чистого золота, то она оценивалась бы примерно в $41,16 тыс. Именно поэтому в последний раз медали из чистого золота вручались в 1912 году.

Серебряная медаль весит 525 г, из которых 507 г из серебра и 18 г из железа. Ее себестоимость, основанная на спотовой цене серебра и железа, составляет примерно $486.

Бронзовая медаль весит 455 г и состоит из 415,15 г меди, 21,85 г цинка и 18 г железа. Его себестоимость составляет примерно $13.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.