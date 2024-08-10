Как в федерациях оценили выступления российских спортсменов на Олимпиаде

На Олимпийских играх 2024-го года в приняли участие 15 российских спортсменов. Как в Федерациях оценили выступления россиян — в материале «РБК Спорт»

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Reuters)

Велоспорт

Российская велогонщица Тамара Дронова заняла 47-е место в групповой гонке на Олимпийских играх в Париже, а Алена Иванченко, стала 72-й. В индивидуальной гонке Дронова финишировала 21-й.

Россиянин Глеб Сырица не смог завершить групповую шоссейную велогонку на Олимпиаде в Париже. В протоколе напротив фамилии россиянина значится DNF (не финишировал). Как отмечает «Матч ТВ», до середины дистанции Сырица был в основной группе преследователей, но потом откатился в середину пелотона. В индивидуальной гонке он занял 31-е место.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» заявил, что изначально не рассчитывал на призовые места российских спортсменов.

«Полезный опыт, все участвующие впервые были на Олимпиаде. Теперь понимают, что Игры — это нечто другое, чем обычные гонки, в которых они обычно принимают участие. То, что касается спортивного результата: все старались, но ничего не получилось. Наверное, не получилось даже то, о чем они думали. Я сразу говорил, что мы можем рассчитывать на какое-то чудо, но на медаль — нет. В итоге, ни чуда, ни медали», — сказал Екимов.

Каноэ

Каноистка Олеся Ромасенко заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде на 200-метровке. Алексей Коровашков и Захар Петров в каноэ-двойке на 500-метровке шли вторыми в финальном заезде, но на финише уступили 0,09 секунды занявшим третье место испанцам. Также Петров занял четвертое место на дистанции 1000 м. После первых 750 м россиянин шел вторым.

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отметил, что рассчитывал на медаль в двойке каноэ.

«Два обидных четвертых места. Были вторыми всю дистанцию, но, к сожалению, без медалей. К спортсменам вопросов нет. Они боролись в сложной ситуации. Но результат, какой есть. Конечно, мы ехали бороться за медали, хотя бы в двойке каноэ, но на финише не получилось», — сказал «РБК Спорт» Архипов.

Батут

19-летняя Анжела Бладцева, действующая победительница Кубка мира, в Париже заняла пятое место. В финале россиянка показала результат 55,020 балла. Она заявила, что не смогла показать свой максимальный результат в соревнованиях на Олимпиаде.

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров назвал политизированным судейство российской спортсменки.

«Анжела, конечно, высоту потеряла. Но судейство здесь, оценки непонятные. Судьи какие‑то политизированные. Анжела должна была получить оценки выше, это просто безобразие. Она могла быть в медалях со своей сложностью прыжков», — сказал Макаров «Матч ТВ».

Плавание

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников перед стартом Олимпиады заявил, что невозможно предугадать, сможет ли российский пловец Евгений Сомов завоевать медаль Игр или нет.

«Сейчас Сомов занимает четвертое место по рейтингу World Aquatics. Поэтому шансы у него такие же, как у всех спортсменов, которые должны попасть в финал. Каждый, кто плывет в финале, может попасть на пьедестал. Произойдет ли это с ним, предугадать невозможно», — сказал Сальников РИА Новости.

Сомов, который являлся единственным российским пловцом на Играх, не смог выйти в финал на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Париже. В своем полуфинальном заплыве он занял седьмое место с результатом ровно 1 минута. Это 13-й результат среди всех пловцов. Также Сомов не сумел выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем. Однако после Игр в ВФП не отреагировали не оценили выступление россиянина.

Теннис

Единственную медаль для России завоевали теннисисты. Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде выиграли серебро, которое стало единственной медалью для россиян на турнире.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев положительно оценил выступление на Олимпийских играх в Париже российских теннисистов, участвовавших в турнире не в сильнейшем составе.

«Мы как федерация не навязывали ничего. Те, кто был готов играть — сыграли. Если бы заявились все сильнейшие, то у нас бы играли восемь человек, и та же Шнайдер в состав бы не попала. Но из тех, кто заявился, состав сложился смешанный. Оценил бы со знаком плюс выступление наших теннисистов. То, что в таком составе мы завоевали серебро — это очень здорово. Ну и надо готовить резервы — с учетом ошибок и новых тенденций, которые есть в теннисе, систему подготовки надо улучшать. Чем мы, собственно, и занимаемся», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».