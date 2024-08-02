Глава Федерации прыжков назвал политизированными оценки россиянки на ОИ
Судейство на Олимпиаде в Париже в отношении россиянки Анжелы Бладцевой, которая заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте, политизированно. Такое мнение «Матч ТВ» выразил президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров.
В финале она показала результат 55,020 балла.
«Анжела, конечно, высоту потеряла. Но судейство здесь, оценки непонятные. Судьи какие‑то политизированные. Анжела должна была получить оценки выше, это просто безобразие. Она могла быть в медалях со своей сложностью прыжков», — сказал Макаров «Матч ТВ».
19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
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