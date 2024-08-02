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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Глава Федерации прыжков назвал политизированными оценки россиянки на ОИ

Глава Федерации прыжков назвал политизированными оценки Бладцевой на Играх
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров завил, что россиянка Анжела Бладцева со своей сложностью прыжков должна была получить оценки выше и могла занять место на пьедестале Олимпийских игр
Анжела Бладцева
Анжела Бладцева (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Судейство на Олимпиаде в Париже в отношении россиянки Анжелы Бладцевой, которая заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте, политизированно. Такое мнение «Матч ТВ» выразил президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров.

В финале она показала результат 55,020 балла.

«Анжела, конечно, высоту потеряла. Но судейство здесь, оценки непонятные. Судьи какие‑то политизированные. Анжела должна была получить оценки выше, это просто безобразие. Она могла быть в медалях со своей сложностью прыжков», — сказал Макаров «Матч ТВ».

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Спорт
Анжела Бладцева

19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Олимпиада-2024 Олимпийские игры Анжела Бладцева
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