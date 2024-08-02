Глава Федерации прыжков назвал политизированными оценки россиянки на ОИ

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров завил, что россиянка Анжела Бладцева со своей сложностью прыжков должна была получить оценки выше и могла занять место на пьедестале Олимпийских игр

Анжела Бладцева (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Судейство на Олимпиаде в Париже в отношении россиянки Анжелы Бладцевой, которая заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте, политизированно. Такое мнение «Матч ТВ» выразил президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров.

В финале она показала результат 55,020 балла.

«Анжела, конечно, высоту потеряла. Но судейство здесь, оценки непонятные. Судьи какие‑то политизированные. Анжела должна была получить оценки выше, это просто безобразие. Она могла быть в медалях со своей сложностью прыжков», — сказал Макаров «Матч ТВ».

19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.