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Спорт ,  
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МИД России взял на контроль вопрос с арестом баскетболиста сборной

МИД России взял на контроль вопрос с арестом баскетболиста сборной Касаткина
Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, которого задержали 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, 8 июля продлили арест в Париже
Даниил Касаткин
Даниил Касаткин (Фото: Global Look Press)

Министерство иностранных дел России взяло на контроль ситуацию с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Его слова передает корреспондент РБК.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Вашингтон считает, что баскетболист вел переговоры о выкупе. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.

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Даниил Касаткин

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в разговоре с «РИА Новости» заявил о готовности оказать помощь, а Единая лига ВТБ и клуб МБА заявили, что внимательно следят за ситуацией с задержанием Касаткина и оказывают ему поддержку.

Даниил Касаткин последние четыре сезона провел в московском МБА и был одним из ключевых игроков команды в Единой лиге ВТБ. Он также является игроком сборной России.

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Алексей Васильев, Альвина Цаканян
Баскетбол Даниил Касаткин МИД Сергей Рябков сборная России по баскетболу
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