Единая лига выступила с заявлением из-за ареста игрока сборной России

Единая лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина

Единая лига ВТБ (Фото: Единая лига ВТБ)

Единая лига ВТБ и клуб МБА внимательно следят за ситуацией с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина и оказывают поддержку. Об этом говорится в совместном заявлении лиги и клуба.

«Единая лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья», — говорится в заявлении.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко в разговоре с «РИА Новости» заявил о готовности оказать помощь.

Даниил Касаткин последние четыре сезона провел в московском МБА и был одним из ключевых игроков команды в Единой лиге ВТБ. Он также является игроком сборной России.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Вашингтон считает, что баскетболист вел переговоры о выкупе. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.