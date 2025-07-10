 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Анисимова А 1 1,4 x 2 2,95 Теннис Уимблдон. Женщины Бенчич Б Швентек И 1 3,4 x 2 1,35 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,5 x 2 2,7 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Единая лига выступила с заявлением из-за ареста игрока сборной России

Единая лига выступила с заявлением из-за ареста игрока сборной России Касаткина
Единая лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина
Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ (Фото: Единая лига ВТБ)

Единая лига ВТБ и клуб МБА внимательно следят за ситуацией с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина и оказывают поддержку. Об этом говорится в совместном заявлении лиги и клуба.

«Единая лига ВТБ призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья», — говорится в заявлении.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко в разговоре с «РИА Новости» заявил о готовности оказать помощь.

Что известно о задержанном по запросу США российском баскетболисте
Спорт
Даниил Касаткин

Даниил Касаткин последние четыре сезона провел в московском МБА и был одним из ключевых игроков команды в Единой лиге ВТБ. Он также является игроком сборной России.

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали 23 июня в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Вашингтон считает, что баскетболист вел переговоры о выкупе. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Баскетбол сборная России по баскетболу Единая лига ВТБ Даниил Касаткин
Материалы по теме
Что известно о задержанном по запросу США российском баскетболисте
Спорт
Франция по запросу США задержала российского баскетболиста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 09 июл, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 09 июл, 18:45
В Xiaomi ответили на упреки в копировании дизайна Ferrari и Porsche Авто, 15:43
Как составить бухгалтерский баланс База знаний, 15:41
Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине Политика, 15:39
Польша ввела санкции против владельца белорусской компании «Санта Бремор» Политика, 15:38
Мишустин представил кабмину нового министра транспорта Никитина. Видео Политика, 15:38
ГД приняла закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 15:36
ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства Пресс-релиз, 15:34
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге Спорт, 15:25
Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года. Карта Политика, 15:21
Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео Политика, 15:16
Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика Политика, 15:14
Жители Техаса получили экстренное оповещение о наводнении через 1,5 часа Общество, 15:13
Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины Политика, 15:00
МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре Политика, 14:58