Что известно о задержанном по запросу США российском баскетболисте

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали в Париже по запросу США, его обвиняют в киберпреступлении. «РБК Спорт» изучил карьеру игрока — от занятий гимнастикой до попадания в сборную России по баскетболу

Даниил Касаткин (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Начало карьеры в баскетболе и занятия гимнастикой

Даниил Касаткин — российский баскетболист, родился 25 января 1999 года в городе Вичуга Ивановской области, один из самых перспективных игроков своего года рождения. В детстве отец записал его в спортивную гимнастику, но из‑за быстрого роста (сейчас около 198 см) пришлось сменить вид спорта — Касаткин оказался в баскетболе. «Когда совсем маленьким был, гимнастикой занимался, — рассказал талантливый юниор. — Но в пять лет мне сказали, что я слишком высокий. И тут папа принес на кассете фильм «Космический джем» с Майклом Джорданом», — рассказывал он.

Начав карьеру в юниорской школе ЦСКА, Касаткин рано привлек внимание экспертов: уже в подростковом возрасте он был признан лучшим игроком первенства России среди баскетболистов своего возраста.

Неоднократно выигрывал первенство России. Выступал за сборные страны разных возрастов. Его тренер Иван Кучеров уже в детстве пророчил ему большое будущее, называя Касаткина одним из сильнейших разыгрывающих защитников в своем возрасте в России. «У него редкий для своего амплуа рост — 195 см, думаю, что он вырастет больше 2 метров. У него отличный (да, не побоюсь этого слова) уровень владения мячом, хорошее видение площадки, он умеет созидать. Талантливый распасовщик, обладающий всеми необходимыми качествами и данными. Мой прогноз: он железно должен быть в составе сборной до 16 лет», — отметил он.

Учеба и игра в США

В 2016 году Касаткин отправился в США, чтобы продолжить карьеру в системе американского студенческого баскетбола. Там он поступил в университет Пенсильвании (Penn State), где получил опыт игры в том числе в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), правда, ограничившись несколькими матчами.

Несмотря на неудачный период игры в США, Касаткин не жалел о своем выборе. «У нас в команде тогда были игроки нереального уровня — Ламар Стивенс играет в «Кливленде», Джош Ривз год играл в «Далласе». Игроков, которые сейчас выступают на профессиональном уровне, было 6–7 человек, и они играют высоко», — отметил он.

Возвращение в Россию

Через три года вернувшись в Россию, Касаткин присоединился к команде «Химки-Подмосковье» из Суперлиги-1, но уже спустя два года стал игроком московского клуба «МБА-МАИ», выступающего в Единой лиге ВТБ. За время выступления за «МБА» Касаткин провел более 170 матчей и набрал свыше 1500 очков, став одним из лидеров команды. Дважды он выигрывал бронзовые медали Кубка России — в сезонах 2022/23 и 2024/25.

Касаткин был включен в расширенный состав сборной России, приняв участие в Кубке Дружбы летом 2024 года.

Задержание

Накануне стало известно, что Касаткина 23 июня задержали по запросу США во Франции в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл с невестой. На слушаниях в Париже 8 июля ему продлили арест.

Даниил Касаткин (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

США подозревают Касаткина в причастности к хакерской группировке, действовавшей с помощью программ-вымогателей в 2020–2022 годах. Сам спортсмен отрицает обвинения. Ему грозит экстрадиция.

Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его подзащитный — «ноль в информатике и даже не может установить приложение». По словам защитника, спортсмен купил подержанный компьютер. «Он ничего не трогал в компьютере: компьютер был либо взломан, либо хакер продал его ему, чтобы действовать под прикрытием другого человека», — сказал Бело.

Он ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, отмечая, что нахождение под арестом негативно влияет на его физическое состояние и может поставить под угрозу его дальнейшую спортивную карьеру. По словам самого баскетболиста, за время содержания под стражей его вес снизился с 95 до 89 кг, и он не чувствует себя в безопасности в камере.

В четверг представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Матч ТВ», что российское посольство в Париже занимается вопросом освобождения Даниила Касаткина.