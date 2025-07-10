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Спорт ,  
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МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

МВД: судье матча «Торпедо» Головко переданы денежные средства в сумме ₽ 1,5 млн
Футбольный арбитр Богдан Головко, которого 8 июля задержали по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо», был отправлен под домашний арест

Главному судье матча «Торпедо» — «Камаз» Богдану Головко были переданы 1,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что руководителями клуба через посредника главному судье матча переданы денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание противоправного влияния на результат данного спортивного соревнования», — сказала Волк.

Представитель МВД России отметила, в жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Головко предъявлены обвинения по ст. 184 УК за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, ему грозит до семи лет лишения свободы. Арбитр на данный момент отправлен под домашний арест.

Во вторник, 8 июля, РБК со ссылкой на источники сообщил, что был задержан футбольный арбитр Богдан Головко по подозрению в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в матче заключительного тура Первой лиги с «Камазом». Отмечалось, что судья не поставил пенальти в ворота «Торпедо».

КДК РФС 10 июля исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». В заявлении РФС говорилось о трех матчах с участием «Торпедо» (игра против "Камаза" упомянута не была).

В июне владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье взятку, но последний отказался.

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