Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не согласился с решением КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из-за дела о подозрении в подкупе судей. Семина цитирует «Советский спорт».
«Я удивлен! При чем здесь футболисты? Они не участвовали ни в какой сделке, — отметил Семин. — Исключение «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо. Стоит наказать тех, кто участвовал в подкупе судей, но не футболистов. «Торпедо» не заслуживает такого наказания».
В заявлении РФС отмечается, что «Торпедо» исключили из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях».
Такое решение было принято спустя полмесяца после ареста владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье Максиму Перезве взятку, но последний отказался.
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