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Спорт ,  
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Юрий Семин удивлен решению исключить «Торпедо» из РПЛ

Юрий Семин считает, что исключение «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин не согласился с решением КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из-за дела о подозрении в подкупе судей. Семина цитирует «Советский спорт».

«Я удивлен! При чем здесь футболисты? Они не участвовали ни в какой сделке, — отметил Семин. — Исключение «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо. Стоит наказать тех, кто участвовал в подкупе судей, но не футболистов. «Торпедо» не заслуживает такого наказания».

Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим
Спорт
ФК &laquo;Торпедо&raquo;

В заявлении РФС отмечается, что «Торпедо» исключили из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях».

Такое решение было принято спустя полмесяца после ареста владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье Максиму Перезве взятку, но последний отказался.

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Руслан Алиев
Юрий Семин ФК Торпедо Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС)
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«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей
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