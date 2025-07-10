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Спорт ,  
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Адвокаты владельца «Торпедо» назвали решение РФС политическим

Адвокат Александр Добровинский считает, что «Торпедо» было исключено ради допуска в РПЛ «Оренбурга», который спонсирует дочерняя компания «Газпрома»

Решение КДК РФС об исключении московского «Торпедо» из состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ) является политическим. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал Андрей Алешкин, адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

«Что касается апелляции, мое личное мнение — не вижу в этом никакого смысла, потому что решение политическое», — отметил адвокат.

Алешкин считает, что РФС должен уйти в отставку после такого решения.

«РФС принял то решение, к которому давно стремился. РФС сегодня предрешил судьбу уголовного дела в отношении руководства «Торпедо», проигнорировал нормы конституции отменил для нас всех презумпцию невиновности. Доверия к РФС нет», — добавил он.

«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организации договорных матчей
Спорт
ФК &quot;Торпедо&quot;

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов в июне были отправлены в СИЗО по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Они предложили судье Максиму Перезве взятку, но последний отказался.

Несмотря на то, что расследование продолжается и вина Соболева и Скородумов не доказана, РФС признал факт попытки подкупа судьи в трех матчах.

Адвокат Александр Добровинский, также представляющий интересы Соболева, считает, что «Торпедо» было исключено ради допуска в РПЛ «Оренбурга», который спонсирует дочерняя компания «Газпрома». После исключения «Химок» по финансовым причинам за сохранение прописки «Оренбурга» в РПЛ », несмотря на вылет по спортивному принципу, выступил только «Зенит».

«Я считаю, что это неправильно, но чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе?», — цитирует адвоката «Чемпионат».

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Руслан Алиев
Леонид Соболев ФК Торпедо Москва Российский футбольный союз (РФС) Российская премьер-лига (РПЛ)
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