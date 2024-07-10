Дешам признал превосходство сборной Испании в полуфинальном матче Евро

Главный тренер сборной Франции отметил, что Испания пока оставила самое лучшее впечатление среди всех команд на чемпионате Европы, а в полуфинале она снова это показала

Дидье Дешам (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Сборная Испании сыграла лучше Франции в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года, заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам, которого цитирует L'Equipe.

«Испания очень хорошая команда, мы знали это, даже когда нам посчастливилось открыть счет. Они превосходили нас в контроле, но мы старались до самого конца. Это команда, которая оставила пока самое лучшее впечатление на турнире, сегодня она снова это показала», — заявил Дешам.

Тренер допустил, что его команде не хватило свежести. «Это привело к слишком большому техническому браку при построении игры», — сказал Дешам, добавив, что французы недостаточно двигали мяч в атаку.

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинальном матче Евро-2024 со счетом 2:1.

Во втором полуфинале 10 июля сыграют сборные Англии и Нидерландов.