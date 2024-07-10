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Уроженка Москвы обыграла украинку и вышла в полуфинал Уимблдона

Уроженка Москвы Рыбакина обыграла украинку Свитолину в четвертьфинале Уимблдона
Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, в 1/4 финала победила Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:2. За выход в финал она теперь поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 25-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под четвертым номером, победила украинку Элину Свитолину, 21-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.

Ее следующей соперницей станет чешка Барбора Крейчикова, победившая Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

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Во втором полуфинале сыграют итальянка Джасмин Паолини и хорватка Донна Векич.

Рыбакина, которая родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию, занимает четвертое место в рейтинге WTA. Она является победительницей Уимблдона 2022 года.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Елена Рыбакина
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