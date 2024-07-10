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Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона
Алекс де Минаур снялся с четвертьфинала Уимблдона против Джоковича
Австралиец Алекс де Минуар из-за травмы снялся с четвертьфинального матча против сербского теннисиста
Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Его соперник по матчу 1/4 финала австралиец Алекс де Минаур снялся с турнира из-за травмы, сообщает Ubitennis.
Таким образом, Джокович без борьбы вышел в следующий круг. В полуфинале его соперником будет победитель пары Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США). Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.
37-летний Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне. В прошлом году он уступил в финале Алькарасу в пяти сетах.
Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.