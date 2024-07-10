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Джокович без борьбы вышел в полуфинал Уимблдона

Алекс де Минаур снялся с четвертьфинала Уимблдона против Джоковича
Австралиец Алекс де Минуар из-за травмы снялся с четвертьфинального матча против сербского теннисиста
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Его соперник по матчу 1/4 финала австралиец Алекс де Минаур снялся с турнира из-за травмы, сообщает Ubitennis.

Таким образом, Джокович без борьбы вышел в следующий круг. В полуфинале его соперником будет победитель пары Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США). Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

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Карлос Алькарас

37-летний Джокович семь раз побеждал на Уимблдоне. В прошлом году он уступил в финале Алькарасу в пяти сетах.

Уимблдон завершится 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Новак Джокович Уимблдон
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