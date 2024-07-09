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Эксклюзив

В «Зените» отреагировали на информацию о переходе Соболева из «Спартака»

Александр Медведев не подтвердил информацию о переходе Соболева в «Зенит»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что вопросы о возможном переходе одного из лучших бомбардиров «Спартака» «ни к селу ни к городу»
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с РБК не подтвердил информацию о предстоящем переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«Вопросы ни к селу ни к городу. Переход Соболева не подтверждаю», — сказал Медведев.

Ранее 9 июля «Чемпионат» сообщил, что Соболев перейдет в «Зенит» за €12 млн с учетом бонусов. Агентство «РИА Новости» сообщило, что «Зенит» также согласовал с футболистом условия контракта.

Лидер атаки «Спартака» Соболев перейдет в «Зенит»
Спорт
Александр Соболев в матче за &laquo;Спартак&raquo; и защитник &laquo;Зенита&raquo; Страхиня Эракович (слева направо)

Соболев выступает за «Спартак» с лета 2020 года. Он провел 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

По итогам сезонов 2020/21 и 2021/22 стал лучшим бомбардиром команды с 15 голами. В прошедшем сезоне вновь стал самым результативным игроком команды — десять голов.

В составе сборной России 27-летний Соболев забил шесть голов в 14 матчах.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Медведев Александр Соболев
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