МОК оплатил билеты в Париж российской участнице Олимпиады и ее тренерам

Анжела Бладцева станет единственной россиянкой, которая будет соревноваться на Олимпиаде в данной дисциплине

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Чемпионка России по прыжкам на батуте Анжела Бладцева полетит на Игры в Париже по билету, оплаченному Международным олимпийский комитетом (МОК). Об этом ТАСС рассказала личный тренер спортсменки Елена Федоренчик.

«Международный олимпийский комитет (МОК) оплатил авиабилеты как самой спортсменке, так и двум тренерам, — пояснила Федоренчик. — Анжела полетит в Париж через Стамбул, она будет на месте 29 июля».

Тренер Бладцевой также ждет, когда МОК даст окончательное разрешение на приезд в столицу Франции других специалистов из России, которые будут помогать спортсменке готовиться непосредственно перед стартом соревнований.

Олимпийский комитет России (ОКР) отказал в материальной поддержке спортсменам, собирающимся выступить на Олимпиаде в Париже. В организации объяснили это решение тем, что любой участник Игр, получивший поддержку ОКР, нарушит требование к нейтральному статусу. В то же время МОК пообещал нейтральным атлетам материально-техническую помощь и право на проживание в Олимпийской деревне.

Анжела Бладцева, которая станет единственной российской участницей олимпийского турнира по прыжкам на батуте, неоднократно становилась победительницей юношеских первенств мира. В 2024 году 18-летняя россиянка завоевала серебро на квалификационном этапе Кубка мира в Баку, получив право претендовать на поездку в Париж. Она также является действующей чемпионкой России.