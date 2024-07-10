Российские каноисты не смогут привезти свои лодки на Олимпиаду в Париже

Российские каноисты вынужденно выступят на Олимпиаде не на своих лодках

Гребцам придется использовать инвентарь, который они получат на месте от производителей оборудования

Российские каноисты, допущенные к участию на Олимпиаде в Париже, не смогут привезти собственные лодки на Игры. Поэтому спортсменам придется использовать инвентарь, полученный на месте, сообщил ТАСС старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов.

«Обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», — сказал Логинов.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что не собираются оказывать материальную поддержку отечественным спортсменам, которые выступят на Олимпиаде. В организации пояснили, что любой атлет, получивший поддержку ОКР, нарушит требование к нейтральному статусу.

В Международном олимпийском комитете (МОК) пообещали предоставить нейтральным спортсменам из России всю необходимую материально-техническую поддержку, а также право на проживание в Олимпийской деревне.

МОК допустил до Олимпиады в Париже трех российских гребцов на каноэ: Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко. Коровашков и Петров поборются за медали в каноэ-двойке. А в мужской и женской одиночке будут соревноваться Петров и Ромасенко.